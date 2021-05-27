27.05.2021 (05:15)

В Охотском море корабли Тихоокеанского флота провели учение по эвакуации условно раненого на госпитальное судно «Иртыш»

В Охотском море корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с морской авиацией и специалистами медицинской службы ТОФ провели плановое учение по эвакуации с боевого корабля условно раненного военнослужащего.

По легенде учения большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», находясь в точке якорной стоянки, проводил комплекс профилактических мероприятий, направленных на защиту корабля от подводных диверсионных сил и средств. В это время одному из военнослужащих экипажа потребовалась экстренная медицинская помощь, оказать которую было возможно только в условиях госпиталя.

По вводной, с госпитального судна «Иртыш» в кротчайшие сроки вылетел специализированный поисково-спасательный вертолёт Ка-27, который совершил посадку на БПК «Адмирал Пантелеев». Военнослужащего доставили на борт вертолёта и под наблюдением фельдшера подготовили к транспортировке на плавучий госпиталь. После этого Ка-27 вернулся на ГС «Иртыш», где условно пострадавшего передали медицинской бригаде.

При выполнении учебных задач совершенствовались практические навыки летчиков в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентиров и точности приземления, отрабатывалось взаимодействие корабельных и судовых авиационных групп, а также оценивались действия медицинских бригад.

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