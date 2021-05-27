27.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Значительный объем сельскохозяйственных угодий после окончания боевых действий на территории Нагорного Карабаха оказался вблизи пограничной зоны. В связи с тем, что местное население опасается проводить сельскохозяйственные работы на таких территориях, в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента поступают заявки на обеспечение безопасности, которые исполняются по мере очерёдности.

Так накануне военнослужащими Центра гуманитарного реагирования обеспечивалась безопасность работ по оборудованию противопожарной полосы вблизи населенных пунктов Нахичеваник и Саргахпюр.

«Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения работ по созданию противопожарной минерализованной полосы вдоль линии разграничения сторон на границе Аскеранского и Агдамского районов Нагорного Карабаха», - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Перепелкин. «По словам местных жителей, травяные пожары здесь происходят ежегодно, и наличие противопожарной полосы позволит минимизировать риски неконтролируемого распространения огня в случае возгорания травы», - добавил он.

«Мы обратились к российским миротворцам, чтобы обеспечили безопасность, чтобы сделать противопожарный рубеж. И сегодня мы благодарны российским миротворцам за то, что они обеспечили ее», - сказал глава администрации поселка Саргахпюр Гарик Алексанян.

Для восстановления мирной жизни, в том числе и возобновления работ на сельскохозяйственных угодьях – полях и плантациях – расположенных вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе, российскими миротворцами проводится большая работа по ликвидации минной опасности и очистке местности от взрывоопасных предметов. Так, с 23 ноября 2020 года инженерно-саперными подразделениями гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищены 2 121 гектар территории и более 650 километров дорог, обнаружено и обезврежено 25 613 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе

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