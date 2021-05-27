27.05.2021 (00:00)

В состав ВМФ России будет принят новейший малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов»

29 мая в состав Военно-Морского Флота будет торжественно принят малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», построенный на нижегородском предприятии «Волга» по проекту 03182. Церемония пройдет в Севастополе. В ходе церемонии на малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» будет поднят Военно-Морской Андреевский флаг.

О завершении государственных испытаний и готовности судна к приему в состав ВМФ Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Евменову доложил начальник Управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

В ближнесрочной перспективе для вспомогательного флота ВМФ России будет построено еще 3 малых морских танкера этого проекта. Два из них будут построены на «Восточной верфи».

Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Министерство обороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров Военно-Морского Флота. Строительство на танкера на предприятии «Волга» началось 1 сентября 2016 г. Первым для предприятия «Волга» (Нижний Новгорд стал танкер «Вице-адмирал Паромов». В марте 2017-го на этом же предприятии был заложен еще один танкер этого проекта - «Василий Никитин».

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» пр. 03182 является многоцелевым судном, способным транспортировать жидкие и сухие грузы. Он способен эффективно решать задачи снабжение кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море.

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