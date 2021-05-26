26.05.2021 (23:55)

36 новобранцев пополнили ряды спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки

В рамках весеннего призыва в спортивную роту ЦСКА, дер. Ватутинки призвано 36 военнослужащих срочной службы, профессиональных спортсменов, представителей сборных команд России по олимпийским видам спорта.

В этот весенний призыв новобранцами спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки стали 21 Мастер спорта, 14 кандидатов в Мастера спорта и один спортсмен 1 разряда. Среди них:

Мастер спорта по плаванию, победитель и призёр Первенства мира, победитель и призёр первых Европейских Игр Даниил Антипов, Мастер спорта по бейсболу, серебряный призер чемпионата Европы, чемпион России Нунес Перес, Мастер спорта по теннису, победитель и призёр Первенств мира, двукратный чемпион России Алибек Качмазов.

После прохождения военно-врачебной комиссии новобранцы были допущены для прохождения к военной службы с присвоением первого воинского звания рядовой. До принятия присяги они пройдут курс молодого бойца, в рамках которого будут изучать основы обращения с огнестрельным оружием, положения общевоинских уставов, а также основы безопасности военной службы. По итогам курса каждый рядовой овладеет навыками оказания первой медицинской помощи. Физическая подготовка предусмотрена на протяжении всего курса.

Торжественная церемония принятия присяги новобранцами спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки состоится 4 июня.

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