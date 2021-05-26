26.05.2021 (23:45)

Спортивную роту ЦСКА, г. Самара пополнили 40 новобранцев

Ряды спортивной роты ЦСКА, г. Самара 25 мая пополнили 40 профессиональных спортсменов, представителей сборных российских команд по олимпийским видам спорта, в том числе по биатлону, фехтованию, фигурному катанию, дзюдо, лёгкой атлетике, парусному, санному спорту.

Кандидаты на зачисление в спортивную роту прибыли в Самару 24 мая: дорога в российскую армию началась, как и полагается, с призывной комиссии в военкомате. На следующий день в сборном пункте в Сызрани будущие солдаты прошли все необходимые процедуры по оформлению документов, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты.

– Впереди у военнослужащих занятия по тактической, огневой, инженерной подготовке, – рассказал командир спортивной роты ЦСКА, г. Самара майор Виталий Киктев. – Но самое главное – торжественная церемония принятия Военной присяги. Она состоится 4 июня в Самаре на площади Славы у горельефа «Скорбящей Родине-Матери». Именно после принятия присяги новобранец становится полноценным военнослужащим.

Справочно

Спортивные роты в Вооружённых Силах Российской Федерации возродили в 2013 году. Сегодня в составе Вооружённых Сил РФ всего пять спортивных рот, одна из них – в Самаре.

Идея спортивных рот состоит в том, что военнослужащие – спортсмены, члены сборной России по олимпийским видам спорта – имеют возможность пройти срочную службу в армии, не прерывая тренировок и выступлений за спортивную честь страны.

За восемь лет с момента возрождения спортивной роты в Самаре прошли военную службу более 700 спортсменов, которые завоёвывают на российских и международных соревнованиях спортивные награды. Так, за 2020 год военнослужащие спортроты ЦСКА, г. Самара завоевали 31 золотую медаль, 29 серебряных и 21 бронзовую медаль на всероссийских и международных соревнованиях.

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