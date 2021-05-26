26.05.2021 (23:00)

В Ленинградской области авиационные спасатели ЗВО провели операцию по эвакуации с воды потерпевших условное бедствие

В п. Прибылово (Ленинградская область) авиационные спасатели Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по спасению с воды потерпевших условное бедствие военнослужащих.

По замыслу тренировки, у береговой линии акватории Финского залива потерпело бедствие воздушное судно с пассажирами на борту. В район бедствия вылетел поисково-спасательной вертолет Ми-8 с командой авиационных спасателей и специальным оборудованием.

Выполнив поиск людей на воде, командир вертолёта произвел беспарашютное десантирование поисково-спасательной группы с помощью лебедки. Затем пострадавшие по очереди были подняты на борт вертолета в режиме висения, где им была оказана первая медицинская помощь.

Всего для проведения поисково-спасательных работ и эвакуации условно раненых было совершено 10 вылетов в район акватории залива.

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