26.05.2021 (23:30)

Кронштадтские морские кадеты посетили выставку «Благовест. Ушаков»

В рамках военно-исторической работы, организованной по указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в год 325-летия основания Российского Флота, кадеты 6 учебной роты Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса посетили выставку живописных работ Валентина Скачкова. Картины экспонируются в выставочном зале в здании Итальянского дворца (филиала Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость»).

Представленные на выставке работы входят в цикл «Святые места» и написаны в монастырях и церквях в разных уголках России. У кадет была возможность переместиться в Муром, Борисоглебск, Суздаль, на Валаам…

Отдельный раздел посвящен работам, которые были созданы в Санаксарском монастыре. История этого святого места связана с именем Святого Праведного воина адмирала Федора Ушакова.

Основная черта всех работ мастера - высокая художественная выразительность, поиск гармонии и искреннее преклонение перед красотой, созданной человеком и природой.

Экскурсовод увлекла ребят рассказом о картинах, мальчишки долго ещё всматривались в изображения – ведь многие из них бывали там, а некоторые родились в местах, где они были созданы.

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