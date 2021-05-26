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26.05.2021 (22:30)

На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» стартовала летная программа

На всеармейском конкурсе по воздушной выучке «Авиадартс-2021» началась летная программа.

В первый день конкурсанты оценивались по воздушной навигации, проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время, и технике пилотирования парой при выполнении комплекса фигур пилотажа. Летчики выполняли виражи, горки, косые петли, петли Нестерова, боевые развороты и другие элементы.

Во время следующего этапа экипажам предстоит провести визуальную воздушную разведку. За 40 минут обнаружить три объекта на земле в заданном районе без применения технических средств и определить их точные координаты.

Помимо этого экипажи истребительной авиации проведут воздушный бой, в ходе которого им предстоит обнаружить условного воздушного противника и произвести электронный пуск ракеты. Результаты воздушного боя будут определяться согласно данным средств объективного контроля, установленных на авиационной технике. 

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводится в Рязанской области в период с 21 мая по 5 июня. Практическая часть соревнований, включая боевое применение по наземным целям, состоится на полигоне Дубровичи (Рязанская область).

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой, а летчики армейской авиации соревнуются в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.

Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Для максимальной объективности оценки боевого применения среди экипажей будет проведена жеребьевка мишеней, также у каждого конкурсанта будет две оцениваемые попытки.

Предварительно в авиационных частях, соединениях, объединениях и в военных округах были проведены отборочные этапы конкурса. Всего в них  приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано  более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
АрМИ , ВВС , Авиадартс , Воздушно-космические силы (ВКС)
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