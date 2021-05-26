26.05.2021 (22:00)

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ состоялось торжественное открытие выставки «Аристократы морей»

В Военно-морском политехническом институте в Петергофе по инициативе Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова состоялась церемония открытия фотовыставки «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ». Своё творчество представили учредители Фонда «Морское фотографическое собрание» - фотографы Александр Алякринский, Александр Кильмет, художник-дизайнер Росита Руис.

Выставку под звуки военного оркестра выставку открыл начальник института капитан 1-го ранга Андрей Клименко.

«Символично, что выставка открыта в год 325-летия Российского флота и 320-летия российского военно-морского образования и посвящена русским морякам, открывшим под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева шестой континент – Антарктиду. Корабли для этой экспедиции - шлюпы «Восток» и «Мирный» были построены корабельными архитекторами – выпускниками Училища корабельной архитектуры, которое было первым в мире военно-морским инженерным учебным заведением. В настоящее время - Военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге», - сказал капитан 1 ранга Андрей Клименко.

«Многие молодые люди мечтают о профессии военного моряка, а ВМПИ — одно из лучших образовательных заведений по данному профилю, передовой среди ВУЗов Военно-Морского Флота. Благодарим руководство института за возможность представить своё творчество в Военно-морском политехническом институте. Хотим пожелать военным с честью и достоинством служить Отечеству, приумножать лучшие традиции Российского флота – гордости и славы нашей страны, надёжно стоять на страже интересов России», - сказал президент Фонда «Морское фотографическое собрание» Александр Алякринский на церемонии.

В свою очередь, художник-дизайнер проекта «Аристократы морей» Росита Руис особо подчеркнула важность популяризации России, как Морской Державы, как государства, которое бережно относится к морским традициям, к истории своего парусного флота, с которого, по сути, 325-лет назад начинался Российский регулярный флот. «Мы гордимся тем, что можем показывать посредством своих работ всему миру морскую славу России», - сказала Росита Руис.

Ранее данная фотовыставка была представлена в Музейно-выставочном комплексе «Константиновская Батарея» (Севастополь), Морском музее Ушуайя (Аргентина), Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (Севастополь), Кронштадтском Морском соборе во имя Святителя Николая Чудотворца, Центральном военно-морском музее имени Петра Великого (Санкт-Петербург), Адмиралтействе (Санкт-Петербург), Военном учебно-научном центре ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург).

Справочно:

Фонд «Морское фотографическое собрание» - единственное в мире творческое объединение, занимающееся художественной маринистикой. Цель проекта «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ» - подарить мечту о море тем, кому не довелось ходить в дальние плавания, и воспоминания тем, чья жизнь неразрывно связана с морем и парусными судами.

Выставка «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ» (свыше 140 фотокартин) экспонировалась в городах Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Сочи, Ялта, Гурзуф, Берлин, Прага, Барселона, Таррагона, Сеговия, Гранада, Лиссабон, Вена, Кронштадт, Ушуайя. Фотокартины авторов находятся в музейных фондах либо представлены в действующих экспозициях в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого Министерства обороны РФ, Международном детском центре «АРТЕК», Всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток), Детском морском центре Ялты, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Владивостокском президентском кадетском училище-филиале Нахимовского военно-морского училища, Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова, Морском музее Ушуайя (Аргентина), Русском Доме в Барселоне, на Московском подворье Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, в частных коллекциях в России, Франции, Испании, Германии, Японии, Аргентины, Италии, Китая, США.

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