27.05.2021 (05:00)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с российской авиабазы «Хмеймим» выполнили учебные задачи в восточной части Средиземного моря

Дальние бомбардировщики Ту-22м3, прибывшие накануне на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике, совершили очередные учебные полёты над восточной частью Средиземного моря в сопровождении российских истребителей Су-35.

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

Базирование самолетов тяжелого класса на аэродроме «Хмеймим» стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Увеличение длины взлетной полосы позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов.

После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в восточной части акватории Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации.

В настоящее время полеты с авиабазы «Хмеймим» могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе самолеты тяжелого класса.

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