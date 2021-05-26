26.05.2021 (21:00)

В Саратовской области завершился второй день оперативно-специального сбора с руководящим составом войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации

В Саратовской области на базе мобильного соединения прошёл второй день оперативно-специального сбора с руководящим составом войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Участники сбора рассмотрели порядок организации занятий по боевой подготовке на учебно-материальной базе мобильного соединения войск РХБЗ. Практически были проведены показные занятия по огневой подготовке из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В ходе занятий по вождению, водители и механики-водители боевых и специальных машин практически отработали контрольные упражнения, а также преодолели водную преграду.

На занятиях по тактико-специальной подготовке подразделения аэрозольного противодействия осуществили постановку домовой завесы общей площадью более 1,5 квадратных километра.

Кроме того, была проведена военно-историческая конференция, где обсуждались исторические аспекты военно-химического дела и перспективы развития войск РХБЗ.

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