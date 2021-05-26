26.05.2021 (20:30)

В Костроме состоялась Всероссийская военно-историческая конференция

Сегодня в г. Кострома Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко совместно с Костромским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником провели Всероссийскую военно-историческую конференцию «Правда и вымыслы о Второй мировой войне: истоки, причины, итоги и уроки величайшей трагедии в истории человечества».

Целью конференции стали обсуждения и объективного научного осмысления содержания важнейших исторических фактов, событий и процессов периода Второй мировой и Великой Отечественной войн, всемирно-исторического значения Победы СССР и его союзников.

Программа работы конференции включала в себя следующие проблемно-тематические направления:

«Истоки и причины Второй мировой войны»;

«Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн»;

«Правда и вымыслы о Второй мировой и Великой Отечественной войнах»;

«Вторая мировая война глазами современной российской молодежи».

Мероприятия конференции происходили на нескольких площадках:

залы заседаний академии, клуб «Гвардеец», здания бывшего Губернского дворянского собрания и бывшей Гарнизонной гауптвахты (ныне Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»).

В рамках мероприятий конференции состоялась презентация книги участника Великой Отечественной войны Н.Б. Вайнштейна «Моя война», служившего в послевоенный период преподавателем Костромского высшего военного командного училища химической защиты.

В работе конференции в очной, заочной и дистанционной форме приняли участие представители военных и гражданских вузов, научно-исследовательских учреждений, войсковых частей, школ, библиотек, музеев, ветеранских и поисковых организаций, общественных движений, органов государственной власти различных регионов России от Санкт-Петербурга до Приморского края.

Участниками конференции было представлено более 80 научных докладов, на основе которых запланировано издание сборника ее материалов.

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