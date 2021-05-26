26.05.2021 (20:00)

В Башкирии спустя 77 лет нашли владельца ордена Отечественной войны

Военный комиссариат Республики Башкортостан передал удостоверение к ордену Отечественной войны II степени сестре участника Великой Отечественной войны, к которому он был представлен в 1944 году.

Ахнаф Усманов - доброволец, гвардии лейтенант. Был четырежды ранен во время боёв с фашистскими захватчиками. По состоянию здоровья отправлен в тыл. В связи с этим награда так и не была вручена. Участник войны пропал без вести, так и не узнав о своём ордене.

Церемония передачи удостоверения к высокой награде состоялась накануне в Янаульском районе Республики Башкортостан. Его передал военный комиссар г. Янаул, Янаульского и Калтасинского районов Башкирии Марат Харисов сестре красноармейца - труженице тыла Назибе Фазлеевой. В документе указывается, что «Усманов Ахнаф Галимьянович награжден орденом Отечественной войны II степени приказом командующего войсками 3 Украинского фронта от 17 июля 1944 года № 092/н».

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.

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