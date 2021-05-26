26.05.2021 (19:30)

В Подмосковье проходят соревнования специалистов беспилотной авиации «Соколиная охота»

На полигоне Ларцевы Поляны (г. Коломна Московской области) проходит всеармейский конкурс специалистов беспилотной авиации «Соколиная охота», по итогам которого из числа расчетов-победителей будет сформирована российская команда для участия в международном этапе конкурса Армейских международных игр 2021 года.

В ходе проведения конкурса участники продемонстрировали свои навыки в подготовке комплексов с БпЛА, выполнении поиска наземных целей и огневых задач. С использованием комплексов с БпЛА расчёты выполняли поиск целей в районе площадью до 40 квадратных километров. Основой для оценки этого этапа являлось время на выполнение задания, количество обнаруженных, опознанных, классифицированных целей и точность определения их координат.

На следующем этапе «Соколиной охоты» конкурсантам предстоит выполнить корректировку огня артиллерии в заданном районе. При обнаружении цели начальник расчета докладывает начальнику имитационной группы о готовности к корректировке огня. Подрыв имитационных средств будет проводиться с определенным интервалом. Расчет БпЛА фиксирует имитацию разрывов и определяет их отклонение относительно цели. В соответствии с временем выполнения задачи и точностью определения отклонений разрывов начисляются баллы, которые войдут в общий зачет.

В состязаниях принимают участие около 80 военнослужащих подразделений беспилотной авиации Минобороны России (Западного Южного, Центрального, Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного ВОКУ), а также Росгвардии и ФСБ России.

Уже по сложившейся традиции международный этап конкурса «Соколиная охота» примет полигон Гвардейский в Республике Казахстан.

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