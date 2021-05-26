26.05.2021 (19:05)

В Ленинградской области лётчики транспортного вертолёта Ми-26 перевезут на внешней подвеске истребитель Су-27

Завтра тяжелый транспортный вертолет Ми-26 Западного военного округа совершит воздушную перевозку истребителя Су-24 на территорию филиала 442-го военно-клинического госпиталя в г. Гатчина Ленинградской области.

Полет с грузом на внешней подвеске пройдет на высоте 150-200 м над землёй на скорости 100-150 км/ч по специально разработанному маршруту. Истребитель займет место памятного экспоната.

Сложность подобных полетов состоит в необходимости учитывать аэродинамические особенности перевозимого летательного аппарата, а также в недопущении раскачивания груза. Бортовые камеры позволяют экипажу контролировать состояние перевозимого груза.

Справочно:

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 способен перевозить грузы на внешней подвеске массой до 20 тонн. Максимальная скорость составляет до 300 км/ч, дальность полета – 590 км, а с четырьмя дополнительными баками перегонная дальность увеличивается почти до 2000 км.

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