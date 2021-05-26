26.05.2021 (18:49)

Под Ярославлем на полигоне Песочное прошел заключительный этап конкурса «Десантный взвод» - эстафета на боевых машинах

На полигоне Песочное в Ярославской области прошло заключительное соревнование всеармейского этапа Международного конкурса Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2021». За победу боролись десантники из Иваново, Новороссийска, Пскова, Рязани, Уссурийска, Улан-Уде, Омска, Ульяновска и Тулы.

В течение нескольких часов военнослужащие соревновались в управлении боевыми машинами БМД-2 и БМД-4М. Заезд проходил на трассе протяженностью более 8,5 км. По его итогам судьи соберут данные объективного контроля, обобщат штрафное время каждой команды, после чего они определят лидеров и победителей конкурса.

26 мая состоится торжественная церемония объявления победителей. Награждать команды будут представители командования Воздушно-десантных войск, ветераны ВДВ, администрация конкурса.

В течении десяти дней десантники состязались в умении правильно применять технику и вооружение, демонстрировали навыки и сноровку в преодолении различных препятствий, испытывали свои силы на выносливость в протяженных и скоростных забегах.



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