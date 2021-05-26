26.05.2021 (13:45)

Юнармейскому отряду в Новосибирске присвоили имя Героя Советского Союза Петра Шилова

Имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Петра Шилова отныне носит юнармейский отряд из Новосибирска. Именной флаг и свидетельство о присвоении почетного наименования ребята получили во время торжественной церемонии в школе №27.

«В отряде, командиром которого я являюсь, три десятка мальчишек и девчонок. Вместе мы — сила, и эту силу мы направим на то, чтобы прославлять имя Героя, который является нашим земляком», — сказал юнармеец Степан Мерц.

На официальной части мероприятия присутствовала племянница Петра Никифоровича.

«Я помню, в этой школе раньше была пионерская дружина имени Петра Шилова. Я очень рада, что юнармейцы знают о подвиге полкового разведчика. И что есть, кому хранить память о моем дяде и передавать ее дальше», — отметила Лариса Шилова.

От предшественников юнармейцев — пионеров — в стенах учебного заведения остался памятный альбом, повествующий о его жизни и боевом пути Петра Шилова. Задача нового поколения — наполнить его новыми фактами.

«Юные патриоты продолжат традиции предшественников. Кому, как не мальчишкам и девчонкам в красных беретах прославлять славное имя патриота-земляка. Петр Шилов родился в наших краях, тогда село Малоирменка территориально относилось к Алтайскому краю. Сегодня это Ордынский район Новосибирской области. В 1939 году новосибирским военкоматом Петр Шилов был призван в Красную Армию», — рассказал начальник регионального штаба Юнармии генерал-майор Владимир Попков.

В честь героя-земляка юнармейцы высадили на школьном дворе еловую аллею. А после — возложили цветы к Монументу Славы, который расположен по соседству.

Петр Шилов воевал на Ленинградском, Западном и 1-м Прибалтийском фронтах. Был трижды ранен. Участник Смоленской наступательной операции, зимних сражений 1943–1944 годов на центральном участке советско-германского фронта, Белорусской наступательной операции. Будучи командиром отделения разведки штабной батареи 349-го артиллерийского полка 119-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта в ходе Прибалтийской наступательной операции ценой жизни остановил вражеское штурмовое орудие в 10 метрах от окопа командира полка. На большой скорости один из немецких танков прорвался через артиллерийские позиции Красной Армии и направился на командный пункт. Навстречу ему из окопа поднялся Пётр Шилов и с противотанковой гранатой бросился под гусеницу. Своим подвигом он спас не только командира, но и многих боевых товарищей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту Петру Шилову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Также награжден орденами Ленина (посмертно), Славы III степени и медалью «За отвагу».

Напомним, Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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