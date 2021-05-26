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26.05.2021 (18:37)

Корабельная ударная группа Балтийского флота уничтожила отряд кораблей условного противника

В рамках отработки плановых совместных задач ракетные корабли Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по надводным целям в морских полигонах Балтийского флота.

В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Гейзер» и «Пассат» выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Малахит» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходила в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы.

В ходе маневров кораблями были отработаны упражнения по постановке различных видов радиоэлектронных помех.

В ходе выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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