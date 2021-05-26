26.05.2021 (18:34)

Центральный военный оркестр открыл фестивальную программу в Хабаровске

В Хабаровском краевом музыкальном театре состоялся первый концерт IX Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Открыл фестивальную программу постоянный участник Фестиваля «Спасская башня», его визитная карточка — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.

За дирижёрским пультом в этот праздничный вечер были: начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ — главный военный дирижёр, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин, начальник Центрального военного оркестра Минобороны России заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.

Со сцены прозвучали всеми любимые и узнаваемые песни в исполнении солистов коллектива Натальи Манулик, Ивана Корпана, Фёдора Рытикова, Николая Рябуха и Светланы Ильиной.

В течение этой недели жителей и гостей Хабаровска ждут многочисленные выступления участников Фестиваля. Сегодня вечером в Городском дворце культуры выступят хедлайнеры «Спасской башни» — оркестр суворовцев 3-го курса Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова (дирижёры Игорь Андрюшин и Юрий Ивахнов) и Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (г.Владивосток), а на сцене Краевого Дворца Дружбы «Русь» состоится концерт Военного оркестра 101 бригады связи (г.Чита).

Завершится фестиваль 31 мая дефиле-представлением всех участников, которое пройдёт на территории ледовой арены «Ерофей».



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