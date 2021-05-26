26.05.2021 (18:31)

В Калининградской области состоялся турнира по армрестлингу на кубок регионального отделения ДОСААФ

Более полусотни спортсменов из Калининграда, Балтийска, Советска и других городов янтарного края недавно оспаривали награды открытого турнира по армрестлингу на кубок регионального отделения ДОСААФ, посвященного 76-й годовщине Великой Победы и 75-летию образования Калининградской области.

Собравшихся приветствовал исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ, депутат областной Думы, руководитель штаба регионального «Бессмертного полка России» Олег Урбанюк.

«У нас в региональном отделении ДОСААФ давно уже была мысль провести соревнования по армрестлингу. Это спорт настоящих атлетов, которые демонстрируют не только силу, но и волю к победе. Министр обороны Российской Федерации как-то сказал, что через ДОСААФ проходит каждый четвертый призывник, то есть получает допризывную подготовку. Мы будем рады, если в образовательных учреждениях ДОСААФ будут учиться курсанты, которые прошли школу армрестлинга. Сегодня, перед началом первого чемпионата ДОСААФ области по армрестлингу, хочется пожелать вам успехов, избежать травм, а судьям — объективности! И пусть победит сильнейший!», — сказал Олег Урбанюк.

Президент областной федерации армрестлинга Сергей Попов отметил, что это первые соревнования в 2021 году, которые все ждали с нетерпением.

Перед началом поединков Олег Урбанюк вручил удостоверения мастеров спорта России Денису Чернову и Евгению Черепкову. Оглушительными аплодисментами зал встретил сообщение о том, что бронзовому призеру чемпионата Европы и мира Руслану Мальцеву присвоено звание мастера спорта России международного класса. Сергей Попов вручил ему соответствующее удостоверение.

Турнир отличался острейшей борьбой во всех семи весовых категориях. Все хотели победить, поэтому прикладывали все силы и имеющийся тактический арсенал, чтобы одержать верх в схватке.

Захватывающий финальный поединок между Павлом Голышковым и Нареком Галастяном в весовой категории свыше95 кг стал украшением чемпионата. Впрочем, накалом эмоций и зрелищностью отличалась борьба многих атлетов, особенно в финале. Титулы победителей завоевали Рудик Петросян (до 63 кг), Сергей Шестаков (до 70 кг), Виталий Шкапенко (до 78 кг), Вадим Николаев (до 86 кг), Дмитрий Щербаков (до 95 кг) и Павел Голышков (свыше 95 кг).

С большим напряжением прошли схватки в «абсолютке»: девять человек боролись правой рукой, десять — левой. Обладателями больших кубков и горячих аплодисментов стали Павел Голышков и Виталий Шкапенко, представляющие спортивную школу олимпийского резерва по силовым видам спорта Калининградской области.

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