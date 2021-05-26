26.05.2021 (18:26)

В День последнего звонка лучшим московским суворовцам вручены премии «За отличную учебу»

В День последнего звонка в Московском суворовском военном училище заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин принял участие в торжественной церемонии вручения премии «За отличную учебу» имени генералиссимуса Александра Суворова.

В мероприятии также участвовали заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников, председатель Правления Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Зарицкий, руководство училища, родители выпускников и ветераны.

В своем выступлении Александр Каньшин подчеркнул большую общественную значимость труда, который вкладывают наставники в своих воспитанников, помогая суворовцам с юных лет почувствовать дух товарищества и взаимовыручки, закалить характер, сформировать нравственные качества, получить отличное образование, стать достойными гражданами своей страны.

«Здесь воспитывается не только будущая элита Российской армии, но и настоящие мужчины, истинные патриоты, способные успешно трудиться на благо государства и общества, являя собой пример чести, совести, преданности идеалам добра и справедливости, ответственности за судьбу своего Отечества», — отметил председателя Общественного совета при Минобороны России.

В торжественной обстановке он вручил премии лучшим воспитанникам училища, памятные знаки и вымпелы.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную работу в воспитании подрастающего поколения ценными подарками с символикой Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации и Международной конфедерации генералов, адмиралов и офицеров резерва были награждены Татьяна Бабенко, Наталья Волошина, Римма Тарлышкина и Зиля Басырова.

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