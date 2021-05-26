26.05.2021 (18:15)

На армейских играх в Сибири разведчики преодолевают заминированные поля

В ходе проведения четвертого этапа всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, участники в составе 10 команд приступили к выполнению нормативов по преодолению минно-взрывных участков и уничтожению сил условного противника в составе разведывательных групп.

Разведчикам предстоит преодолеть участок длиной 25 м, на котором заложены имитационные мины и растяжки с ручными гранатами. Для этого на препятствие первым выходит сапер, прокладывая безопасный путь остальным членам команды. При «подрыве» военнослужащий сходит с дистанции. После преодоления минно-взрывного участка разведчики в составе группы выполняют стрельбу по мишеням, расстояние до которых достигает 600 м, из такого вида стрелкового оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74), снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ручной гранатомет (РПГ). Затем участникам соревнований предстоит установить радиосвязь с командованием и доложить о выполнении задачи.

При подведении итогов этого этапа соревнований будут учитываться результаты индивидуальной стрельбы всех членов команд из стрелкового оружия и метания ножей и саперных лопат. По итогам трех прошедших этапов лидерство на Всеармейском конкурсе сохранили разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Последним испытанием для участников армейских игр станет преодоление водной преграды на бронированных машинах пехоты (БМП) и выход разведывательной группы в район сборов после выполнения задачи.

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