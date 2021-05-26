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26.05.2021 (17:47)

В Воронежской области прошла тренировка со специалистами РЭБ ЗВО по противодействию диверсионно-разведывательным группам

В Воронежской области специалисты отдельного батальона радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в комплексной тренировке по противодействию диверсионно-разведывательным группам.

В рамках учебного мероприятия военнослужащие предотвратили проникновение диверсионно-разведывательной группы условного противника на территорию воинской части; провели комплекс мер по ликвидации условных террористов на захваченных объектах; эвакуировали раненных и провели инженерную разведку по поиску самодельных взрывных устройств.

Они также отразили нападение условного противника на полевой узел радиоэлектронного подавления и колонну техники. По завершении мероприятия специалисты РЭБ обнаружили местоположение группы условного бандформирования и нарушили работу всех ее технических средств.

К комплексной тренировке было привлечено свыше 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска РЭБ
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