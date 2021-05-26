26.05.2021 (17:57)

В Кызыле прошел военно-патриотический квест по маршруту Великой Победы

В столице Тувы Кызыле состоялся военно-патриотический квест «Маршрут Великой Победы» среди студентов средне-специальных учебных заведений города, организованный сотрудниками Военного комиссариата Республики Тыва, Военного учебного центра Тувинского госуниверситета и Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Военно-патриотический квест прошел в рамках акции «Этих лет не смолкнет слава», посвященной дням воинской славы России и памятным датам военной истории. В игре участвовали пять команд, которым необходимо было пройти четыре этапа квеста с различными заданиями. Участники соревнований разбирали и собирали автомат Калашникова на время, угадывали названия военной техники периода Великой Отечественной войны, песни военных лет по мелодии, а также по фотографиям военных полководцев.

Для студентов была организована выставка стрелкового оружия Военного учебного центра ТГУ, на которой были представлены автомат Калашникова, гранатомёт РПГ-7, ручной пулемет Калашникова, модернизированный пулемет Калашникова, снайперская винтовка Драгунова.

Квест «Маршрут Великой Победы» был проведен в рамках соглашения о сотрудничестве Военного комиссариата Республики Тыва с Национальной библиотекой им. А.С. Пушкина, подписанного в 2021 году. Всего в текущем году запланировано более 20 мероприятий, направленных на проведение совместных конкурсов, встреч, лекций, презентаций по военно-патриотической тематике, связанных с памятными датами России, событиями военной истории родного края, днями воинской славы России.

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