26.05.2021 (13:00)

Отряд Международного противоминного центра за 5 лет разминировал более 6,5 тыс. гектаров территории Сирии

Отряд Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил РФ в ходе выполнения задач по разминированию территории Сирии обнаружил и уничтожил свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов, обучил более 1200 сирийских военнослужащих. Об этом сообщил заместитель начальника МПЦ полковник Олег Крыжановский.

«В ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике, отряд Центра за пять лет четырежды выполнял задачи по разминированию. Российские саперы, рискуя жизнью, первыми входили в освобожденные от террористов города, что позволило сохранить тысячи жизней мирного населения и вернуть миру жемчужины культурно-исторического наследия человечества», – сказал Крыжановский, выступая на 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам, открывшейся в среду в Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

За этот период специалисты МПЦ очистили 6,5 тыс. гектаров, 1400 км автомобильных дорог, 17 тыс. военных и гражданских объектов. Ими были обнаружены и уничтожены свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов, более 31 тыс. из которых – самодельные взрывные устройства. Замначальника МПЦ также отметил, что в сирийском филиале Центра российские специалисты передали опыт и обучили более 1200 коллег, которые продолжают работу по окончательной зачистке освобожденных территорий страны.

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