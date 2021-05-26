26.05.2021 (14:00)

Российские саперы в Нагорном Карабахе обнаружили и уничтожили более 25 тыс. взрывоопасных предметов

Специалисты отряда Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил РФ в ходе разминирования зоны боев в Нагорном Карабахе обнаружили и уничтожили более 25 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил заместитель начальника МПЦ полковник Сергей Стешенко.

«Особенностью разминирования территории Нагорного Карабаха являлось наличие минных полей, часть которых не была разминирована еще в 90-е годы прошлого века, а также отсутствие формуляров и карт минных полей. В результате российским саперам приходилось постоянно вести инженерную разведку местности», — сказал полковник Сергей Стешенко, выступая на 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам, открывшейся в среду в Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Он отметил, что минные поля на территории конфликта представляют особую опасность: «Шаг минирования при установке противопехотных минных полей хаотичный, некоторые боеприпасы установлены на местности одиночно или парно в местах, даже не подразумевающих ведения активных боевых действий».

По словам заместителя начальника МПЦ, в ходе выполнения задач по разминированию территории Нагорного Карабаха российскими специалистами было разминировано более 2100 гектаров территории, очищено 657 км дорог, проверено 1844 различных зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено свыше 25000 взрывоопасных предметов.

Полковник Сергей Стешенко также сообщил, что саперы производят полный цикл разминирования от поиска до уничтожения взрывоопасных предметов. В настоящее время работы по разминированию территории Нагорного Карабаха продолжаются.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице