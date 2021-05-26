26.05.2021 (15:49)

Жители и гости Краснодарского края могут посетить всеармейский конкурс среди подразделений войсковой ПВО в Ейске

В Краснодарском крае на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВС РФ проходит всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Б.И. Духова.

В состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

В ходе соревнований зенитчики выполняют боевые стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет, скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и вдогон.

Также военнослужащие соревнуются в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности морского побережья с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других в условиях применения условным противником химического оружия.

Для всех гостей соревнования на выставке представлены как современные, так и исторические образцы вооружения ПВО: зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней и малой дальности, в том числе: «Тор-М2», «Оса-АКМ», «Стрела-10М3», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», комплект средств автоматизации ПВО «Барнаул-Т», зенитные пушки времен Великой Отечественной войны 52-К, 61-К, дивизионная и противотанковая пушка ЗиС-3 и ЗиС-2, а также различные зенитные управляемые ракеты.

Всеармейский конкурс проходит на полигоне Ейский у села Воронцовка Краснодарского края. Вход для всех посетителей свободный. Пропуск гостей осуществляется с 8:00 при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Всеармейские соревнования стрелков-зенитчиков пройдут до 28 мая.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо» в августе на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

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