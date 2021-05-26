26.05.2021 (16:22)

В Севастополе почтили память о подвиге экипажа брига «Меркурий»

В Севастополе прошли мероприятия, посвящённые 192-й годовщине подвига экипажа брига «Меркурий», который под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими линейными кораблями.

На Матросском бульваре представители Черноморского флота и Севастопольского городского отделения Русского географического общества в сопровождении роты почётного караула возложили венок к памятнику А.И. Казарскому. Затем на Константиновской батарее прошла торжественная церемония подъёма копии кормового Георгиевского Андреевского флага, которым был награжден легендарный бриг «Меркурий».

Флаг был поднят после полуденного выстрела под орудийный салют из реплик исторических орудий. Залп был произведён участниками клуба реконструкторов Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова. Они были одеты в историческую форму моряков 32-го флотского экипажа Черноморского флота.

Справочно:

14 (26) мая 1829 года бриг «Меркурий», имевший на вооружении 20 пушек вступил в бой с турецкими линейными кораблями: 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем», которые преследовали русский корабль, пытаясь принудить экипаж к сдаче в плен.

Благодаря самоотверженности и решимости русских моряков, умелому маневрированию и меткости канониров, столкновение русского брига с турецкими линейными кораблями закончилось тем, что турки были вынуждены выйти из боя, а поврежденный бриг сумел вернуться в базу.

На «Меркурии» погибло четыре члена экипажа, шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Бриг получил 22 пробоины в корпусе, 133 – в парусах, 16 повреждений в рангоуте, 148 – в такелаже.

За победу в неравном бою корабль был награждён кормовым Георгиевским флагом.

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