26.05.2021 (17:09)

За зимний период обучения беспилотники армейского корпуса Балтийского флота провели в воздухе более 2 тысяч часов

В армейском корпусе Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, подвели итоги деятельности подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) за зимний период обучения 2021 года.

В период обучения и выполнения специальных задач на полигонах Калининградской области расчеты БпЛА провели в воздухе более 2 тысяч часов и пролетели расстояние свыше 15 тысяч километров, что на 5% превысило интенсивность полетов аналогичного периода прошлого года.

Расчеты комплексов БпЛА были задействованы на занятиях по боевой подготовке, тактических, тактико-специальных учениях в дневное и ночное время суток.

В ходе ротных тактических и батальонных тактических учений мотострелковых подразделений, танковых подразделений и подразделений артиллерии армейского корпуса расчеты БпЛА выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений объединения.

На вооружении армейского корпуса Балтийского флота стоят отечественные комплексы БпЛА «Форпост» и «Орлан», которые активно применяются на занятиях по боевой подготовке, а также для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня.

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