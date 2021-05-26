26.05.2021 (17:00)

Школьники Хакасии торжественно приняты в ряды Юнармии во время акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Школьники города Абакан (Республика Хакасия), в количестве 40 человек, в торжественной обстановке прошли церемонию посвящения в ряды хакасского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» во время агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Сегодня патриотический железнодорожный состав прибыл на станцию города Абакан. Воинский эшелон встречали военный комиссар Республики Хакасия полковник Андрей Титов, командир железнодорожного соединения полковник Сергей Буланов, представители Правительства Республики Хакасия, военнослужащие Центрального военного округа, а также представители других силовых структур и ведомств, участники патриотических организаций и движений региона.

На привокзальной площади для гостей акции состоялся праздничный концерт с выступлением оркестра г. Абакан, народного ансамбля «Добро», вокальной казачьей группы «Казачья воля», ансамбля песни и танца «Волжские казаки». Передвижная выставка была представлена 17-ю тематическими вагонами с интерактивными экспозициями и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

В рамках акции также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Всего акцию посетило около 5 тысяч человек.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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