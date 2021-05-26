26.05.2021 (16:56)

Команда Центрального военного округа лидирует во всеармейском конкурсе «Военное ралли - 2021»

Команда Центрального военного округа по итогам двух дней соревнований лидирует во всеармейском конкурсе «Военное ралли - 2021», который стартовал 24 мая 2021 года в Республике Тыва.

Во второй день соревнований пилоты военных большегрузных болидов вышли на старт вблизи населенного пункта Сукпак. Организаторами конкурса был подготовлен для военнослужащих новый маршрут, который включает в себя большое количество естественных препятствий: песчаные участки с затяжными подъемами и спусками, крутыми поворотами и заболоченной местностью. Перед началом этапа экипажам были выданы приборы GPS и карты с маршрутом этапа с обозначенными на ней контрольными точками.

Гоночные экипажи преодолели маршрут, протяженностью более 130 километров, на грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли -2021» стартовал 24 мая в Республике Тыва и продлится в течение пяти дней. В нем принимают участие команды Центрального, Восточного, Южного Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск Национальной гвардии.



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