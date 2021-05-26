26.05.2021 (15:39)

Победителями всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь» стали военные медики Центрального военного округа

В городе Красное Село Ленинградской области состоялась церемония награждения победителей и призёров всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь». Первое место по итогам двух этапов заняла сборная команда медиков Центрального военного округа, набрав 1093 балла. Максимальное количество баллов она получила на этапах развертывания оборудования и организации работы полевого госпиталя. Второе место досталось команде Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (909 баллов). Третье – команде Восточного военного округа (759 баллов).

Кубок и золотые медали руководителю команды-победителя вручил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев.

«Хочу поблагодарить все команды за участие: с такой ожесточённостью и яростью к победе выступают лучшие из лучших. Каждая из команд произвела на нас неизгладимое впечатление. Желаю вам успехов и так держать», – сказал Александр Серговенцев.

На церемонии награждения также присутствовал начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Конкурс «Военно-полевой госпиталь» проводится в Вооруженных Силах впервые. Всего на всеармейском этапе соревнований участвовало более 120 военных медиков от каждого округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Военно-медицинской академии.

В ходе соревнований командам предстояло быстро и безошибочно собрать пневмо-каркасную палатку и организовать внутри мобильный госпиталь с помещениями для сортировки раненых, перевязочной, аптекой и операционной. Важным этапом конкурса было оказание медицинской помощи с использованием симуляционного оборудования – проведение сердечно-легочной реанимации, внутривенное введение лекарственного вещества, наложение повязок, коникотомия, проведение дренирования плевральной полости.

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