26.05.2021 (16:34)

Последний звонок прозвучал для воспитанников первого выпуска Тульского суворовского военного училища

25 мая для 63 воспитанников Тульского суворовского военного училища (СВУ) впервые прозвучал последний звонок. Праздник начался с построения на плацу суворовцев всех курсов и ритуала передачи знамени училища от выпускников воспитанникам.

С добрыми пожеланиями и напутствиями к суворовцам обратилось руководство училища, педагоги и воспитатели. Теплые слова в адрес коллектива Тульского СВУ звучали и от родителей суворовцев.

Право дать символический последний звонок предоставили вице-сержанту выпускного курса Даниилу Андрианову. Чеканя шаг под звуки «Прощания славянки», суворовцы торжественным маршем прошли по плацу.

В актовом зале училища состоялась премьера и встреча с создателями необычного блокбастера «1 Рота», снятого выпускниками и педагогами учебного курса. Съемки проходили в течение учебного года. В 12 видеороликах воспитанники рассказали о самых ярких и интересных моментах своего взросления в стенах училища.

Виновники торжества искренне поблагодарили своих воспитателей, командование и ветеранов Воздушно-десантных войск, педагогов за их неустанную заботу и внимание, а также за прочные знания, которые они получили в стенах учебного заведения.

В июне воспитанники приступят к сдаче Единого государственного экзамена. Первый выпуск суворовцев из стен возрожденного в 2016 году Тульского СВУ состоится 26 июня.



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