Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2021 (16:19)

На базе Военного университета стартовал второй этап конкурса «Лучший специалист юридической службы ВС РФ»

На базе Военного университета Министерства обороны Российской Федерации стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации».

В конкурсе принимают участие 22 конкурсанта, отобранные конкурсными комиссиями видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов, центральных органов военного управления, из 110 кандидатов, выдвинутых командованиями воинских частей и организаций.

Цель конкурса — определение наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации и стимулирование их профессионального роста.

27 мая во время заключительного этапе конкурса экспертная комиссия из числа представителей Главной военной прокуратуры и профессорско-преподавательского состава Военного университета и Российского государственного университета правосудия определит победителя и лауреатов конкурса.

Результаты конкурса будут объявлены приказом Министра обороны Российской Федерации опубликованы в официальных изданиях Вооруженных Сил Российской Федерации и на интернет- ресурсах Минобороны России.

Метки:
Военное образование , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false