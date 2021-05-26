26.05.2021 (16:19)

На базе Военного университета стартовал второй этап конкурса «Лучший специалист юридической службы ВС РФ»

На базе Военного университета Министерства обороны Российской Федерации стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации».

В конкурсе принимают участие 22 конкурсанта, отобранные конкурсными комиссиями видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов, центральных органов военного управления, из 110 кандидатов, выдвинутых командованиями воинских частей и организаций.

Цель конкурса — определение наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации и стимулирование их профессионального роста.

27 мая во время заключительного этапе конкурса экспертная комиссия из числа представителей Главной военной прокуратуры и профессорско-преподавательского состава Военного университета и Российского государственного университета правосудия определит победителя и лауреатов конкурса.

Результаты конкурса будут объявлены приказом Министра обороны Российской Федерации опубликованы в официальных изданиях Вооруженных Сил Российской Федерации и на интернет- ресурсах Минобороны России.

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