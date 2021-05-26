26.05.2021 (14:27)

Чемпион мира армеец Эдуард Хренников провел тренировку по спортивному ориентированию для воспитанников Пермского СВУ

Многократный победитель чемпионатов мира, всемирных военных игр и чемпионатов мира среди военнослужащих по спортивному ориентированию, многократный чемпион Европы, а также победитель общего зачета Кубков мира майор ВС РФ Эдуард Хренников провел тренировку по спортивному ориентированию для воспитанников Пермского суворовского военного училища. Мероприятие было организовано в соответствии с программой по совместной работе наставников ЦСКА с представителями довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ.

Сама тренировка по спортивному ориентированию проходила в рамках соревнований «Российский Азимут», на которых присутствовало более тысячи человек.

«Из суворовского училища приезжают к нам на соревнования почти каждую неделю. Я проводил спортивный лабиринт и помогал им понять, что такое спортивное ориентирование, объяснял технические моменты и учил, как бегать в лабиринте», – поделился Эдуард Хренников своими впечатлениями о встрече с суворовцами

Спортсмен рассказал, что спортивный лабиринт – это разновидность ориентирования для людей, которые пока не знакомы с данным видом спорта: «На ограниченной площадке (30 на 20) ставятся препятствия, загородки, контрольные пункты, которые нарисованы на микрокарте. Так дети проходят маленькую дистанцию. Это очень хорошо для людей, не знакомых с азами ориентирования. Мы часто проводим подобные соревнования в школах, используем лабиринт для развлечения детей, а также для взрослых (новичков)».

Эдуард Хренников отметил, что несмотря на начальный уровень подготовки некоторые суворовцы справлялись с дистанциями достаточно хорошо.

«Ориентирование всегда нравится детям, они всегда очень довольны и им всегда это интересно. Во-первых, всегда на природе в лесу, во-вторых это всегда новая неповторяющаяся дистанция, какой-то квест, приключение» – рассказал спортсмен.

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