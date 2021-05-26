26.05.2021 (16:12)

Розыгрыш Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 стартовал в новом формате

С этого года Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 среди курсантов и военнослужащих будет проходить в новом формате: в нем будет 2 этапа (региональный и финальный).

Региональный этап разделён на 5 дивизионов: Дивизион Север – Санкт-Петербург, Дивизион Юг – Севастополь, Дивизион Запад – Воронеж, Дивизион Центр – Казань, Тюмень и Москва, Дивизион Восток – Владивосток. Он пройдёт в 2 тура и в нем примут участие 33 команды. Игры 1-го тура прошли в 5 городах. Старт Кубку был дан во Владивостоке.

Дивизион «Восток» имени Василевского в упорной борьбе возглавила сборная Читинского военного гарнизона. На втором месте – 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Уссурийск). На третьем месте – сборная Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

В дивизионе «Запад» лидером по итогам тура стала Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. В драматическом финале в дополнительное время команде ВУНЦ ВВС ВВА удалось первыми занести попытку кремлёвским курсантам из МВОКУ. Итог финала 19:14. Третье место осталось за Военной Академией воздушно-космической обороны им Г.К. Жукова (г. Тверь).

В дивизионе «Юг» первое место заняли курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им П.С. Нахимова. Второе место осталось за командой крымской военно-морской базой. Третьими стали представители крымской военно-морской базы «Прометей».

Победу в дивизионе «Север» одержали двукратные обладатели Кубка Вооруженных Сил — курсанты Военного института физической культуры. Игры дивизиона проходили на стадионе СКА под проливным дождем. Несмотря на непогоду поддержать свои сборные пришли курсанты различных вузов. На вторую ступень пьедестала поднялись представители Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ ВМА. Третью строчку итогового рейтинга заняла команда Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Инженеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И. Прошлякова выиграли первый тур в дивизионе «Центр». На втором месте – Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал ВА МТО). бронза в дивизионе осталась за командой Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

Итого за 2 игровых дня в 5 Дивизионах регионального этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 проведено 62 игры от Владивостока до Санкт-Петербурга. Второй тур состоится с 26 по 27 июня. По итогам двух туров 14 лучших команд попадут в финальный этап Кубка ВС РФ, который пройдет в Севастополе.

Финальный этап Кубка ВС РФ пройдёт с 20 по 26 сентября в Севастополе.

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