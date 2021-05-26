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26.05.2021 (15:11)

Расчёты ОТРК «Искандер» общевойсковой армии ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа завершили перевод техники на летний режим эксплуатации и заступили на боевое дежурство в Курской области.

В качестве проверки боевой готовности военнослужащие отработали совершение маршей в назначенные позиционные районы, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство в зоне ответственности.

В ходе несения боевого дежурства расчеты ОТРК «Искандер» провели электронные пуски ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника.

Перед заступлением на боевое дежурство военнослужащие обслужили более 100 единиц вооружения и военной техники, что позволило значительно увеличить ресурс безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники. Сезонное техническое обслуживание прошла вся военная и специальная техника, ракетного соединения общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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