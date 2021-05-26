Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2021 (14:42)

Сильный ветер и дождь не помешали установить лидерство минометчикам учебного центра ЦВО на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Сильный ветер и проливной дождь не помещали установить лидерство минометчикам учебного центра Центрального военного округа (ЦВО) на первом этапе конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» — «Индивидуальная гонка расчетов».

Расчет, возглавляемый старшим сержантом Владимиром Пяхиным, представляющим учебный центр, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, показав лучший результат гонок 11 мин. 3 сек. Второе и третье места заняли минометные расчеты Михайловской военной артиллерийской академии и Воздушно-десантных войск соответственно.

В ходе этапа конкурса, не смотря на ненастную погоду, водители продемонстрировали навыки управления автомобилем «Урал-43206» с преодолением препятствий (колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, косогор, «змейка»), а номера расчетов посоревновались в корректировании огня и поражении целей из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Соревнования, в которых принимают участие около 200 лучших артиллеристов Вооруженных Сил России, завершатся 29 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Впервые в рамках конкурса «Мастера автобронетанковой техники» представлены бронеавтомобили «Медведь» и «Водник»
Команда ЦВО лидирует по результатам двух соревновательных дней всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» в Ульяновске
В Подмосковье стартовали заезды всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021
Единственный в России женский экипаж химической разведки состязается на равных условиях с мужчинами за право представить Россию на АрМИ в Китае

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false