26.05.2021 (14:42)

Сильный ветер и дождь не помешали установить лидерство минометчикам учебного центра ЦВО на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Сильный ветер и проливной дождь не помещали установить лидерство минометчикам учебного центра Центрального военного округа (ЦВО) на первом этапе конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» — «Индивидуальная гонка расчетов».

Расчет, возглавляемый старшим сержантом Владимиром Пяхиным, представляющим учебный центр, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, показав лучший результат гонок 11 мин. 3 сек. Второе и третье места заняли минометные расчеты Михайловской военной артиллерийской академии и Воздушно-десантных войск соответственно.

В ходе этапа конкурса, не смотря на ненастную погоду, водители продемонстрировали навыки управления автомобилем «Урал-43206» с преодолением препятствий (колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, косогор, «змейка»), а номера расчетов посоревновались в корректировании огня и поражении целей из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Соревнования, в которых принимают участие около 200 лучших артиллеристов Вооруженных Сил России, завершатся 29 мая.

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