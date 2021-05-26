26.05.2021 (16:02)

В Пензу прибыли участники всеармейского конкурса «Мастер-оружейник»

Лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения со всей России прибыли в Пензу, где в период с 28 мая по 4 июня пройдет всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник».

В соревнованиях примут участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Росгвардии. Они будут состязаться за право представить Вооруженные Силы РФ на одноименном международном конкурсе Армейских международных игр - 2021. Все команды ранее становились победителями своих окружных и армейских этапов соревнований.

Церемония открытия конкурса с парадом участников и показательными выступлениями состоится в пятницу, 28 мая. Военнослужащие роты почетного караула Пензенского артиллерийского инженерного института продемонстрируют зрителям мастерство владения строевыми приемами с карабином СКС, оркестр института исполнит плац-концерт. Военнослужащие команд пройдут торжественным маршем перед трибунами.

Состязания будут проводиться в пять этапов.

Первый этап – ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 – пройдет после церемонии открытия. Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке поврежденной гаубицы с технической позиции на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние.

Второй этап, который называется «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23», будет проведен на полигоне 29 мая.

Затем, 31 мая, пройдут соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

2 июня зрителей ждет четвертый этап – оружейный биатлон.

Заключительный этап, который называется «Комплексная эстафета ремонтных взводов», завершит соревнования 4 июня. В этот же день состоится церемония закрытия конкурса и награждения победителей.

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