26.05.2021 (15:40)

В Ульяновске этап «Вождение» конкурса военных связистов «Уверенный прием» завершился гонкой женских экипажей

Гонкой женских экипажей завершился этапа «Вождение военной техники» на всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием», проходящем на базе межвидового учебного центра войск связи Центрального военного округа в Ульяновске.

Впервые за историю конкурса, который проходит уже 7 лет, 5 конкурсных экипажей средств связи полностью укомплектованы военнослужащими-девушками. Представительницы слабого пола сумели навязать мужчинам серьезную борьбу на этапах технической, специальной подготовки, а также на специальной гоночной трассе длиной в 2 километра.

В ходе этапа вождения водители отработали скоростное маневрирование на бездорожье, фигурное вождение и преодоление искусственных препятствий: танковых рвов, колейных мостов и косогоров. По итогам двух соревновательных дней команда Центрального военного округа лидирует, опережая ближайшего преследователя – команду Западного военного округа.

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