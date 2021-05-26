26.05.2021 (15:25)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота проходят смотры личного состава и вооружения

В армейском корпусе Балтийского флота проходят смотры готовности личного состава, вооружения и военной техники к летнему периоду обучения.

В парках боевых машин офицеры управления объединения проверяют техническое состояние закрепленного вооружения, исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии, средств пожаробезопасности. На строевом плацу у военнослужащих проверяется исправность стрелкового оружия, средств связи, переносной учебно-материальной базы, правильность ведения документации по боевой подготовке, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

По результатам смотров командование армейского корпуса определит лучшие подразделения по выполнению мероприятий подготовительного периода и качеству перевода военной техник на летний режим эксплуатации.

Всего в мероприятиях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих объединения, проходящих военную службу по контракту и призыву.

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