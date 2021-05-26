26.05.2021 (16:27)

На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» стартовала летная программа

На всеармейском конкурсе по воздушной выучке «Авиадартс-2021» началась летная программа.

В первый день конкурсанты проходили контрольные точки по маршруту полета в заданное время. Они оценивались по воздушной навигации и технике пилотирования парой в ходе осуществления комплекса фигур пилотажа. Летчики выполняли виражи, горки, косые петли, петли Нестерова, боевые развороты и другие элементы.

Во время следующего этапа экипажам предстоит провести визуальную воздушную разведку. За 40 минут им необходимо обнаружить три объекта на земле в заданном районе без применения технических средств и определить их точные координаты.

Помимо этого, экипажи истребительной авиации проведут воздушный бой, в ходе которого им предстоит обнаружить условного воздушного противника и произвести электронный пуск ракеты. Результаты боя будут определяться согласно данным средств объективного контроля, установленных на авиационной технике.

Финальным этапом соревнований станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Для максимальной объективности оценки боевого применения среди экипажей будет проведена жеребьевка мишеней. Также у каждого конкурсанта будет две оцениваемые попытки.

Справочно:

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводится в Рязанской области в период с 21 мая по 5 июня. Практическая часть соревнований, включая боевое применение по наземным целям, состоится на полигоне Дубровичи (Рязанская область).

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. В дополнение экипажи истребительной авиации соревнуются в воздушном бою, а летчики армейской авиации – в поисково-спасательном обеспечении и тушении условного пожара.

Предварительно в авиационных частях, соединениях, объединениях и в военных округах были проведены отборочные этапы конкурса. Всего в них приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.

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