26.05.2021 (15:01)

Участники всеармейского этапа конкурса «Конный марафон» завершили двухдневный переход протяженностью более 100 км



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники всеармейского этапа конкурса «Конный марафон» завершили двухдневный переход протяженностью более 100 км

Участники всеармейского этапа конкурса «Конный марафон», проходящего на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, завершили преодоление маршрута протяженностью более 100 км.

«Конный марафон на большую дистанцию» военнослужащие преодолевали на лошадях в течение двух дней. На маршруте участники состязаний выполнили ряд специальных задач: преодоление водной преграды и минных заграждений, организация ночлега, перевозка оружия и боеприпасов. Кроме этого, на маршруте военнослужащие обнаружили около 80 различных целей таких, как укрытая пехота, бронетехника условного противника, минометный расчет и другие. Также военные наездники выполнили задачу «Водопой», в рамках которой на время двумя ведрами наполняли водой 160-литровую емкость.

Команду, занявшую лидирующую позицию, судьи соревнований определят после подсчета штрафных баллов и общего времени прохождения маршрута.

Справочно:

Всеармейский этап конкурса «Конный марафон» стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений будут соревноваться за право принять участие в Армейских международных играх-2021, которые состоятся в августе. В конкурсе участвуют пять команд: Центрального и Южного военных округов, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и дебютанты соревнований — команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.

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