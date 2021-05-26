26.05.2021 (15:01)
Участники всеармейского этапа конкурса «Конный марафон» завершили двухдневный переход протяженностью более 100 км
Участники всеармейского этапа конкурса «Конный марафон», проходящего на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, завершили преодоление маршрута протяженностью более 100 км.
«Конный марафон на большую дистанцию» военнослужащие преодолевали на лошадях в течение двух дней. На маршруте участники состязаний выполнили ряд специальных задач: преодоление водной преграды и минных заграждений, организация ночлега, перевозка оружия и боеприпасов. Кроме этого, на маршруте военнослужащие обнаружили около 80 различных целей таких, как укрытая пехота, бронетехника условного противника, минометный расчет и другие. Также военные наездники выполнили задачу «Водопой», в рамках которой на время двумя ведрами наполняли водой 160-литровую емкость.
Команду, занявшую лидирующую позицию, судьи соревнований определят после подсчета штрафных баллов и общего времени прохождения маршрута.
Справочно:
Всеармейский этап конкурса «Конный марафон» стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений будут соревноваться за право принять участие в Армейских международных играх-2021, которые состоятся в августе. В конкурсе участвуют пять команд: Центрального и Южного военных округов, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и дебютанты соревнований — команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.