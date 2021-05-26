26.05.2021 (12:55)

На чемпионате Приволжского федерального округа по велосипедному спорту успешно выступил военнослужащий спортивной роты ЦСКА

На пензенском велотреке завершился чемпионат Приволжского федерального округа по велосипедному спорту – ВМХ.

Спортсмены боролись за победу в дисциплинах: ВМХ-гонка на время, гонка на время командная, ВМХ-гонка «классик», а также ВМХ-эстафета. На старт чемпионата вышли 85 спортсменов из Пензенской области и республики Мордовия.

На турнире сразу три медали завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Дмитрий Карасёв. В гонке на время и в классической гонке он занял вторые места, а в эстафете вместе с партнерами по команде показал лучший результат (2:42:67). По итогам четвертого этапа рядовой Дмитрий Карасев занимает вторую строчку в общем зачете Кубка России. В этом году Кубок проходит в семь этапов. Финальные старты состоятся в октябре в Саранске.

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