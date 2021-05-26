Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2021 (12:55)

На чемпионате Приволжского федерального округа по велосипедному спорту успешно выступил военнослужащий спортивной роты ЦСКА

На пензенском велотреке завершился чемпионат Приволжского федерального округа по велосипедному спорту – ВМХ.

Спортсмены боролись за победу в дисциплинах: ВМХ-гонка на время, гонка на время командная, ВМХ-гонка «классик», а также ВМХ-эстафета. На старт чемпионата вышли 85 спортсменов из Пензенской области и республики Мордовия.

На турнире сразу три медали завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Дмитрий Карасёв. В гонке на время и в классической гонке он занял вторые места, а в эстафете вместе с партнерами по команде показал лучший результат (2:42:67). По итогам четвертого этапа рядовой Дмитрий Карасев занимает вторую строчку в общем зачете Кубка России. В этом году Кубок проходит в семь этапов. Финальные старты состоятся в октябре в Саранске.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Северной столице стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой
Золотую медаль в чемпионате Уральского федерального округа по боксу завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА
Рядовой спортроты ЦСКА, г. Самара Евгений Евграфов победил на чемпионате Приволжского федерального округа по маунтинбайку
Спортсмены ЦСКА завоевали 7 наград на Международных соревнованиях по боксу памяти Героя Советского Союза К. Короткова в Хабаровске

Метки:
ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false