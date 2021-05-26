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26.05.2021 (13:54)

Команда ЦВО лидирует по результатам двух соревновательных дней всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» в Ульяновске

Специалисты войск связи, представляющие команду Центрального военного округа (ЦВО) на всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием», лидируют по результатам двух дней соревнований, проходящих в Ульяновске на базе межвидового учебного центра подготовки младших специалистов.

Сборная команда ЦВО лидирует в дисциплинах по специальной и технической подготовке на основных образцах специальной техники войск связи: командно-штабных машинах Р149АКШ, спутниковых станциях Р441ЛМ, носимых станциях спутниковой связи Р-438 и мастерских по ремонту МРТС. Также команда ЦВО удерживает лидирующую позицию в дисциплинах «Вождение транспортных средств» и «Правила дорожного движения».

Во всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием-2021» принимают участие пять команд от военных округов и учреждений войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе состязаний более 200 военнослужащих демонстрируют профессиональные навыки и мастерство в выполнении нормативов в радиообмене, при работе на командно-штабных машинах и оборудовании IT-структуры.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
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