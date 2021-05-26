26.05.2021 (12:33)

На вооружение войск Западного военного округа поступило около 300 единиц военной и специальной техники

С начала года на вооружение войск Западного военного округа (ЗВО) по гособоронзаказу поступило около 300 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«С начала года поступило двести восемьдесят девять единиц современных образцов вооружения и военной техники на вооружение войск округа, в том числе двадцать модернизированных БМП-2, для перевооружения мотострелковых подразделений танковой армии, дислоцированной в Подмосковье. Авиационные части Ленинградской армии ВВС и ПВО получили семь модернизированных летательных аппаратов (среди них тактические разведывательные самолеты Су-24МР, транспортные Ан-72 и Ан-12), а также радиолокационную станцию «Небо-У» – заявил генерал Александр Журавлев.

Вся техника будет задействована в совместном стратегическом учении «Запад-2021», основной этап которого состоится в сентябре на расположенном в Нижегородской области полигоне. Всего до конца года планируется поступление более 2 тыс. современных образцов вооружения и военной техники.

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