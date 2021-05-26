26.05.2021 (14:00)

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации для более чем 100 старшеклассниц прозвенел «Последний звонок»

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации состоялись праздничные мероприятия «Последнего звонка». Поддержать и поздравить одиннадцатиклассниц пришли представители Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации, члены Попечительского Совета Пансиона воспитанниц МО РФ, видные общественные и государственные деятели.

Председатель Попечительского совета Пансиона Татьяна Нестеренко передала девушкам поздравление от заместителя Министра обороны Российской Федерации Татьяны Викторовны Шевцовой. Поздравил девушек и начальник Управления (военного образования) – заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников.

«На протяжении семи лет вы маленькими шажками шли к заветной цели. Каждый год – это ступенька. Вы постигали науки, занимались спортом и творчеством, развивались. Вам удалось впитать всё самое хорошее и замечательное, что должно быть в прекрасной девушке нашего государства», – отметил Игорь Муравлянников.

Он акцентировал внимание на том, что не каждому дано учиться в таких замечательных условиях: «С вами часто встречались великие учёные, писатели, композиторы, спортсмены, космонавты. Они передавали свои знания. Хорошо, что вы их усвоили. Уверен, вы чётко и ясно понимаете, что уровень вашей подготовки и развития соответствует самой высокой планке. Вам вести нашу страну к новым победам и свершениям».

В свою очередь выпускницы 2021 года выступили с благодарственными словами в адрес руководства военного ведомства страны, а также педагогического состава Пансиона и членов его Попечительского совета.

«Все наши достижения, успехи и победы – это плоды общего труда, плоды непрестанных стараний наших любимых педагогов! Для нас настает пора вступать в новую жизнь, но мы всегда будем гордо нести звание воспитанниц Пансиона Министерства обороны Российской Федерации! Мы будем прославлять наш Пансион и честно трудиться на благо нашей великой страны!», – сказала выпускница Анастасия Фёдорова.

После торжественных слов во внутреннем дворе учебного корпуса состоялся яркий флешмоб, подготовленный одиннадцатиклассницами. Девушки исполнили зажигательный танец под ритмичную музыку, запустив в небо воздушные шары цветов российского флага. Для создания особенной атмосферы с верхних этажей были рассыпаны лепестки алых роз.

В завершение мероприятия воспитанницы исполнили вальс в паре с суворовцами Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице