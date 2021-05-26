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26.05.2021 (11:41)

Вчера Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном

Вечером 25 мая Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Во время беседы обсуждалась обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе. Кроме того, в переговорах были затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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