26.05.2021 (11:41)

Вчера Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном

Вечером 25 мая Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Во время беседы обсуждалась обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе. Кроме того, в переговорах были затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.

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