26.05.2021 (11:30)

В Краснодарском крае завершилась инновационная смена «Юнтех»

Во Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край) подошла к концу юнармейская пора, которая длилась с 4 по 24 мая. Один из самых лучших детских центров в России принял почти 200 участников движения из 30 регионов. Позади — напряжённая работа, которая обогатила ребят знаниями. Образовательная программа состояла из нескольких тематических направлений, среди которых: «Композитные материалы», «Прототипирование», «Инженерия космических систем», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Альтернативная энергетика», «Мобильная робототехника», «Инженерный и графический дизайн», «Операционная система ASTRA LINUX», «Альтернативная энергетика» и «Основы построения микропроцессорной техники с программированием микроконтроллеров».

Юнармейцы принимали участие в мастер-классах от известных инженеров и учёных. Большое впечатление на них произвело знакомство с представителем Военного инновационного технополиса «ЭРА», старшим оператором третьей научной роты ефрейтором Дмитрием Волковым. Он рассказал участникам движения о профессии военного инженера и ответил на вопросы об особенностях службы, научных разработках и возможностях, которые может дать технополис «ЭРА». Активистов интересовали самые востребованные в технополисе специальности, приоритетно ли высшее образование при устройстве на работу, а также нужно ли отслужить в армии, если планируешь в будущем работать в технополисе «ЭРА».

«Раньше я не знала, что на службу в технополис «ЭРА» можно поступить и девушкам. На встрече я наметила новую для себя цель в жизни. Меня интересует наука, мой дедушка был учёным. Пока я только кадет и состою в движении «Юнармия», но в моих планах на будущее есть научная деятельность, и технополис «ЭРА» — замечательное место для начала моей карьеры», — поделилась мнением участница лагеря москвичка Яна Люготина.

Подведение итогов смены состоялось 23 мая в присутствии первого заместителя начальника Главного штаба движения Дарьи Борисовой и заместителя начальника Главного штаба по проектной деятельности Юнармии Антона Кузнецова. В этот день ребята защищали свои работы в рамках проекта, получившего название «Юнармктика» (молодые учёные создавали инфраструктуру для юнармейской арктической станции).

«Юнармия» — это самое крупное патриотическое движение в России. Ребята принимают активное участие в наших проектах. С ними работают лучшие педагоги. Во время смены юнармейцы обогатились научно-техническими знаниями и поняли, чего хотят в жизни. Повезло тем, у кого есть тяга к инженерным профессиям. Результат их деятельности — первые разработки в IT-сфере. И, возможно, в будущем именно они совершат научный переворот в оборонно-промышленном комплексе страны!» — сказала Дарья Борисова.

Смена «Юнтеха» выпала на 9 мая, и юнармейцы приняли участие во всех официальных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ребята почтили память своих героев и ветеранов в рамках памятного шествия онлайн-акции «Бессмертный полк».

«День Победы для меня и моих родных — это самый важный праздник. В этот день я чувствую гордость и единение с народом. В моей семье воевали 12 прадедов. Моя прабабушка — ребёнок войны. К сожалению, один из прадедов погиб под Чехией при освобождении Праги, остальные прожили долгую и счастливую жизнь», — поделился своей историей участник юнармейского лагеря «Юнтех» Александр Смирнов из города Люберцы Московской области.

Почетное место среди торжественных мероприятий в честь Дня Победы в «Смене» занял парад участников смены. Колонна юнармейцев строевым шагом вынесла Государственный флаг Российской Федерации. Кроме этого, ребята встретились с ветераном Великой Отечественной войны Евгенией Илющенко. Когда началась война, Евгении Яковлевне было всего 12 лет. Она рассказала о нелегких условиях, в которых молодым ребятам приходилось помогать фронтовикам, о работе в санчасти, в штабе гвардейской армии и на заводе.

Бонусом к программе «Юнтеха» стал курс молодого бойца, финал которого прошёл в виде военно-спортивной игры под занавес смены. Также руководство движения наградило три лучших отряда, активнее всех проявивших себя во время работы лагеря.

Напомним, что путёвки в «Смену» достались юнармейцам не просто так, а за особые достижения в области технического и естественнонаучного творчества. На конкурс необходимо было предоставить дипломы и грамоты, а также сделать презентацию на тему: «Мой инновационно-технический проект во благо обществу». Определить победителей было нелегко, но жюри выработало справедливую систему оценки. В итоге выбрали лучших из лучших, которые и поехали в лагерь. Мальчишки и девчонки с нетерпением готовились к этой смене, ведь из-за карантина в прошлом году центр смог принять только детей из Краснодарского края. По этой причине приоритетное участие в программе получили победители конкурсного отбора 2020 года.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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