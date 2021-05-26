Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2021 (13:02)

В гвардейской танковой армии ЗВО приступили к проверке качества сезонного обслуживания техники

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях, приступили к проверке сезонного обслуживания вооружения, военной и специальной техники в рамках их перевода на летний режим эксплуатации.

Ранее в парках боевых машин военнослужащим предстояло обслужить все виды колесной и гусеничной техники для выполнения учебно-боевых задач летом текущего года. Специалисты обслужили аккумуляторы, заменили фильтры и технические жидкости военной техники.

На сегодняшний день специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проводит проверку завершающего этапа перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Нижегородской области завершается вакцинация членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО от коронавирусной инфекции COVID-19
В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка к летнему периоду обучения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся турнир по дзюдо
В российском миротворческом батальоне в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения

Метки:
Танки , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false