26.05.2021 (13:02)

В гвардейской танковой армии ЗВО приступили к проверке качества сезонного обслуживания техники

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях, приступили к проверке сезонного обслуживания вооружения, военной и специальной техники в рамках их перевода на летний режим эксплуатации.

Ранее в парках боевых машин военнослужащим предстояло обслужить все виды колесной и гусеничной техники для выполнения учебно-боевых задач летом текущего года. Специалисты обслужили аккумуляторы, заменили фильтры и технические жидкости военной техники.

На сегодняшний день специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проводит проверку завершающего этапа перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

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